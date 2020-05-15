Пермь, , 11:26 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 15 мая, выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Среди выявленных зараженных пациентов 22 мужчины и 28 женщин. Есть пожилые люди, у 11 человек возраст старше 65 лет.

Лечение в стационарах получают 39 человек, еще 11 пациентов изолированы на дому из-за бессимптомного протекания болезни.

Общее число носителей SARS-CoV-2 в регионе достигло 921 человека. Ежесуточный прирост выявленных носителей коронавируса составил 5,7%.