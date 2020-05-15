Барнаул, , 11:25 — REGNUM Вахтовики, изолированные в санатории «Сосновый бор» в Алтайском крае, пожаловались на недостаточное питание. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин, пишет 15 мая «Алтайская правда».

Жалоба на его имя поступила от работников Чаяндинского месторождения, вернувшихся в Алтайский край. Ларин отметил, что в настоящее время вопрос с питанием решен. Вахтовиков поместили в санаторий на двухнедельный карантин.

Отметим, на Чаяндинском месторождении в Якутии работают 269 жителей Алтайского край, из них 217 — вернулись домой тремя специальными авиарейсами.

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