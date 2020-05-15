Нижний Новгород, , 11:24 — REGNUM В Нижегородской области на 15 мая выявили 307 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 5903 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора Глеба Никитина, в стационарах находятся около 1,5 тыс. пациентов с подтверждённым коронавирусом, 4,5 тыс. человек соблюдают режим самоизоляции по месту проживания, 43 человека — в обсерваторах.

Полностью выздоровели 1240 жителей области, за минувшие сутки выписаны 128 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 40 человек, трое — в течение последних суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 15 мая выявили 1042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 22 127 случаев. Всего в округе полностью выздоровели 7494 человека, за сутки выписаны 843 человека. 152 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, пятеро — в течение минувших суток.