Бахчисарай, Крым, , 11:25 — REGNUM У жителя Бахчисарайского района Крыма подтвердился положительный результат теста на коронавирус в ходе тестирования здорового населения. Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике 15 мая сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

«Один активный случай в Бахчисарайском районе выявлен в результате скрининга — проведения обследования здорового контингента», — отметила специалист.

По её словам, половина случаев не имеет клинических проявлений и имеет бессимптомное течение заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму с начала пандемии подтверждено 259 положительных тестов на новую инфекцию.

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