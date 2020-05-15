Краснодар, , 11:21 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 15 мая в региональном оперштабе.

В Краснодаре положительные тесты на коронавирус подтверждены у 37 человек, также восемь случаев заражения выявлено в Белореченском районе, семь — в Новороссийске и в Армавире. В Апшеронском районе коронавирус выявили у годовалого ребёнка.

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 418 случаев заражения коронавирусом. Продолжают лечение в стационарах 1374 человека, в том числе 43 ребенка. 32 жителя края находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, 24 человека умерли.