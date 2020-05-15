Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM В Свердловской области умер ещё один человек от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Никаких подробностей о пациенте не сообщается. «Зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19», — указано в официальном сообщении оперштаба.

Это уже пятый погибший, причиной смерти которого стала инфекция, в Свердловской области. Всего в России от COVID-19 скончались 2418 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе насчитывают 2466 случаев выявления коронавируса. Планируется поэтапное снятие ограничений.