Владимир, , 11:20 — REGNUM Во Владимирской области 15 мая выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

25 новых случаев подтверждено во Владимире, 22 — в Гусь-Хрустальном, 11 — в Александрове, по пять — в Кольчугино и Муроме, по четыре — в Киржаче, Коврове, Собинске и Юрьев-Польском, три — в Меленково, один — в Петушках.

Всего в регионе были выявлены 1592 носителя вируса: 310 — во Владимире, 276 — Петушках, 196 — в Гусь-Хрустальном, 156 — в Коврове, 148 — в Александрове, 130 — в Муроме, 83 — в Кольчугино, 59 — в Судогде, 49 — в Собинке, 45 — в Юрьев-Польском, 42 — в Киржаче, 25 — в Меленках, 22 — в Камешково, 20 — в Суздале, 17 — в Вязниках, шесть — в Гороховце, пять — в Радужном, три — в Селивановском районе.

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