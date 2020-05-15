Южно-Сахалинск, , 11:30 — REGNUM На курильском острове Шикотан бунтуют 150 рыбообработчиков. Причиной забастовки стали низкие зарплаты, не соответствующие тяжелейшим условиям труда.

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Как сообщило РИА Сахалин и Курилы, забастовку начали рабочие ООО «Курильский рыбак» — одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий области. Поводом стало резкое снижение зарплат. В ситуацию вмешалось правительство региона.

Рабочие заявили, что с февраля пытаются прокормить свои семьи на 30 — 35 тыс. рублей. При этом они выполняют тяжелейшую работу. Изначально, по их словам, руководитель обещал им «золотые горы».

Утром 15 мая две бригады отказались выходить на смену. Это могло нанести компании серьёзный урон — в ожидании обработки находилось около тысячи тонн рыбы. Которую оставшиеся рабочие просто не осилили бы.

Инициативная группа выдвинула требования: повысить тарифную ставку, повысить гарантированную заработную плату до 65 тыс. рублей, сделать перерасчёт зарплаты за период с начала 2020 года.

Рабочие рассказали, что продукция должна была идти на соседний остров Итуруп, на завод. Но, по словам участников забастовки, и там ситуация накалена до предела.

Руководство компании объясняет низкие заработки рыбообработчиков плохими уловами.

У рабочих есть и другие претензии к руководству: отсутствие жилья для специалистов из других регионов, плохое качество питьевой воды и её нехватка, плохая транспортная доступность.

Пока правительству Сахалина удалось успокоить рабочих. Насколько работодатель соблюдал права трудящихся, будет разбираться прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад рабочие рыбокомбината «Островной» на курильском Шикотане пожаловались Владимиру Путину на ужасающие условия труда и копеечную зарплату. Люди находились на острове фактически в положении рабов. После вмешательства президента комбинат восстановили. Но затишье продолжалось недолго. Через три года, когда «Островной» принял облик современного производства, прежние владельцы, которые и довели его до ужасающего состояния, предприняли попытки вернуть его себе. Самое удивительное, что правоохранительные органы пошли у них на поводу и те, кто возрождал комбинат, оказались в крайне сложном положении. В 2019 году рабочие снова пожаловались президенту на нападки на комбинат.