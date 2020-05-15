Кострома, , 11:20 — REGNUM Костромские эсеры предложили изменить схему финансирования медицинских учреждений — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Депутаты «Справедливой России» предлагают исключить из нее Фонд обязательного медицинского страхования, разрешив регионам проводить платежи в медицинские организации напрямую. Для этого необходимо внести изменения в федеральное законодательство. На данный момент таким правом региональные власти не обладают.

По мнению председателя фракции «Справедливая Россия» в Костромской областной Думе Александра Плюснина, эта мера способна решить проблемы с выплатой зарплат медицинскому персоналу, а также позволит больницам своевременно рассчитываться с поставщиками товаров и услуг:

«Необходимо позволить региону делать платежи в медучреждения напрямую, а не через фонд медицинского страхования. Сейчас отменились многие плановые операции, профосмотры, диспансеризация, люди боятся ходить по врачам. Фактические объёмы медицинской помощи населению сократились в разы. А значит, сократилось и финансирование всех медицинских организаций. Кроме этого, во многих больницах есть кредиторские задолженности. Руководителям нечем платить за лекарства и продукты, нечем покрывать коммунальные платежи, возникают проблемы с выплатой зарплат сотрудникам. Свежий пример — проблемы с «коронавирусными» надбавками фельдшерам и водителям скорой. Получается, поручение Президент поставил, а денег у руководителей учреждений нет. Ситуация парадоксальная»

Объемы помощи предлагается определить рамками обязательств региона по оплате за неработающих граждан, которые ежемесячно поступают в фонд обязательного медицинского страхования.

«Сейчас область направляет в фонд обязательного медицинского страхования 212 миллионов рублей ежемесячно за неработающее население, которое получает медицинскую помощь. То есть, для региона финансовой нагрузки нет никакой, мы её не увеличиваем. Но мы предлагаем этими средствами закрыть пробелы и решить проблемы в учреждениях здравоохранения»

Своё предложение костромские эсеры внесли в законодательное собрание Костромской области 7 мая. Депутаты должны рассмотреть его в течение месяца. В случае одобрения обращение будет направлено Председателю Правительства Российской федерации Михаилу Мишустину, Председателю Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславу Володину.