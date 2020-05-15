Кострома, 15 мая 2020, 11:20 — REGNUM Костромские эсеры предложили изменить схему финансирования медицинских учреждений — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Депутаты «Справедливой России» предлагают исключить из нее Фонд обязательного медицинского страхования, разрешив регионам проводить платежи в медицинские организации напрямую. Для этого необходимо внести изменения в федеральное законодательство. На данный момент таким правом региональные власти не обладают.
По мнению председателя фракции «Справедливая Россия» в Костромской областной Думе Александра Плюснина, эта мера способна решить проблемы с выплатой зарплат медицинскому персоналу, а также позволит больницам своевременно рассчитываться с поставщиками товаров и услуг:
Объемы помощи предлагается определить рамками обязательств региона по оплате за неработающих граждан, которые ежемесячно поступают в фонд обязательного медицинского страхования.
Своё предложение костромские эсеры внесли в законодательное собрание Костромской области 7 мая. Депутаты должны рассмотреть его в течение месяца. В случае одобрения обращение будет направлено Председателю Правительства Российской федерации Михаилу Мишустину, Председателю Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславу Володину.