Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростовской области удалось снизить темпы роста носителей SARS-CoV-2, сообщил в ходе онлайн-брифинга главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

«На сегодняшний день в Ростовской области наблюдается стабилизация ситуации — один больной заражает не более одного человека. Темпы прироста также невысоки, они не превышают 4−5%. Пока в регионе не достигнуты все показатели, позволяющие перейти к первому этапу ослабления режима самоизоляции, но работа в этом направлении ведется, и она будет продолжена», — отметил спикер.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 15 мая начинается поэтапное снятие ограничительных мер. В частности, открываются продовольственные ярмарки, МФЦ, возобновляется оказание плановой медицинской помощи.

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