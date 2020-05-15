Нью-Йорк, США, , 11:19 — REGNUM С сегодняшнего дня, 15 мая, Нью-Йорк приступает к первому этапу выхода из режима самоизоляции. Согласно исполнительном указу губернатора американского штата Эндрю Куомо, ограничительные меры, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции, будут смягчены в ряде районов штата.

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«Фингер-Лейкс, Южный ярус, Долина могавков, север и центр Нью-Йорка готовы перейти к первой фазе возобновления деятельности», — написал в Twitter глава штата.

Так, постепенный выход из режима самоизоляции начнётся в городах Рочестер и Сиракьюс, а также в южных округах на границе со штатом Пенсильвания. Здесь разрешат возобновить работу строительным и промышленным предприятиям.

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Остальные районы будут выходить из режима ограничительных мер по мере достижения ими контрольных показателей, в частности снижения числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Пока же действие карантинных мер на территории остальной части штата продлено до 13 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, 15 мая, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 1,4 млн. При этом 85,9 тыс. пациентов, у которых диагностировали COVID-19, скончались, свыше 246,4 тыс. человек выздоровели.

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