Тбилиси, , 11:19 — REGNUM В Болнисском муниципалитете Грузии 14 мая было подтверждено 15 новых случаев коронавируса. Об этом со ссылкой на местные власти сообщили грузинские телекомпании.

Все случаи связаны с уже известными «кластерами», зафиксированными в селах Мушевани и Гета. Они были выявлены в результате проводимого в этом муниципалитете массового тестирования населения. В лабораторию на исследование были направлены анализы 131 пациента с подозрением на коронавирус, из которых уже протестированы 86 образцов, и в 15 случаях результаты тестов оказались положительными. В муниципалитете ожидают ответов тестирования еще 46 граждан.

В Национальном центре по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии заявляют, что массовое тестирование населения в Болнисском муниципалитете будет продолжено.

На данный момент в этом муниципалитете выявлено 137 случаев коронавируса. Выздоровели 46 жителей Болнисского муниципалитета, скончались трое.

После подтверждения новых случаев в Болниси общее число случаев в Грузии на 20:00 часов 14 мая достигло 667.

В связи с обострением ситуации в Болнисском муниципалитете правительство Грузии внесло изменения в постановление, изданное 23 марта в связи с проведением карантинных мероприятий в Марнеули и Болниси. В результате массового обследования населения Марнеульского муниципалитета эпидемиологи выявили лишь один случай коронавируса, поэтому решение об открытии города Марнеули и Марнеульского муниципалитета с 18 мая остается в силе. В Болниси же продолжит действие режим строгого карантина, который запрещает въезд, выезд и перемещение по территории муниципалитета, за отдельными исключениями. Ограничения не коснутся перемещения граждан с целью покупки продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости, получения медицинских услуг. На период карантина на территории муниципалитета запрещается большая часть видов экономической деятельности, кроме медицинских, фармацевтических учреждений и продовольственных магазинов. А также будут действовать остальные введенные в рамках режима карантина ограничения. Изменения в постановление правительства Грузии, которые касаются Болниси, вступят в силу 18 мая.

Как сообщалось ранее, Грузия ускорила план отмены введенных в рамках чрезвычайного положения ограничений, и с 18 мая в стране заработают салоны красоты и центры эстетической медицины.

Читайте развитие сюжета: Лидер партии «Шишка» подал иск в суд на правительство Грузии