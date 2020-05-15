Москва, , 11:25 — REGNUM Количество положительных тестов на коронавирус нового типа, выявленных в России за минувшие сутки, на 6,3% превысило значение предыдущего дня. Это следует из данных, опубликованных 15 мая оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки 14 мая положительные тесты выявлены у 10 598 человек. За сутки 13 мая их было 9974, превышение составило 6,3%. При этом за 12 мая коронавирус выявили у 10 028 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в России впервые зафиксировали падение ниже единицы коэффициента распространения вируса SARS-CoV-2.

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