Тбилиси, , 11:18 — REGNUM Число грузинских граждан, которые хотят вернуться в Грузию из Италии, значительно сократилось. Об этом 15 мая в эфире телеканала «Имеди» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Италии Константин Сургуладзе.

Грузинские власти периодически организовывали рейсы для своих граждан, желающих вернуться на родину, но застрявших за границей из-за пандемии коронавируса.

«На 22 мая назначен еще один спецрейс, спрос на который сократился на 85%. Если раньше было более тысячи желающих, то сегодня их менее 200», — сказал он.

По мнению дипломата, снижение востребованности рейсов в Грузию связано с тем, что в Италии с 4 мая начали смягчать карантинные меры, введенные из-за распространения коронавируса. В связи с этим многие грузинские граждане смогли возобновить там работу.

Стоит отметить, что Италия традиционно является одной из лидирующих стран по сумме денежных переводов, отправленных в Грузию.

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