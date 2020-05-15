Манила, , 11:15 — REGNUM Свыше 300 тысяч человек было эвакуировано в регион Бикол на Филиппинах из-за тайфуна, который ранее обрушился на страну. Об этом 15 мая сообщает филиппинское информационное агентство PNA со ссылкой на данные полиции.

Уточняется, что из-за разгула стихии в регионе в общей сложности была проведена эвакуация 61 006 семей, что составляет свыше 300 тысяч человек, которые были размещены в 2 332 эвакуационных центрах.

При этом тайфун «Амбо» пришел на восточную часть филлипинского острова Самар в район муниципалитета Сан-Поликарпо с дождями и порывами ветра до 40−50 м/с 14 мая и в ночь на 15 мая обрушился на регион Бикол.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 мая правительство Филиппин распорядилось эвакуировать порядка 200 тыс. человек из прибрежных и горных районов страны из-за угроз оползней, вызванных тайфуном.