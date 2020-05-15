Оренбург, , 11:14 — REGNUM В Оренбургской области на территории восьми муниципальных образований действует карантин по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора.

С 12 мая карантин объявлен в Проскуринском, Колтубановском сельсоветах Бузулукского района и Малозайкинском сельсовете Первомайского района.

Ранее ограничительные меры вводились в райцентре Акбулак, городе Соль-Илецк, селах Восходящее Ташлинского района, Зарево Первомайского района, Давлеткулово Тюльганского района.

По данным портала стопкоронавирус. рф, на утро 15 мая в Оренбуржье зафиксировано 1208 случаев заражения коронавирусом.

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