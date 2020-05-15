Пенза, , 11:16 — REGNUM В Пензенской области по данным на 15 мая лабораторно подтвердился 61 новый случай заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения зафиксировано по региону 985 положительных тестов на коронавирус, сообщает общероссийский оперативный штаб.

С момента начала эпидемии 658 человек выздоровели, за прошедшие сутки — 110 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 15 мая выявили 1042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 22 127 случаев.

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