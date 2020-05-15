Симферополь, 15 мая 2020, 11:15 — REGNUM В Крыму началось дополнительное тестирование на SARS-CoV-2 медиков и представителей органов власти. Об этом 14 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, это будут дополнительные исследования, которые не являются обязательными, но необходимы для понимания общей картины заболеваемости в республике.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики с начала пандемии подтверждено 259 положительных тестов на новую инфекцию.
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