Симферополь, , 11:15 — REGNUM В Крыму началось дополнительное тестирование на SARS-CoV-2 медиков и представителей органов власти. Об этом 14 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«Будут проведены скрининги в первую очередь по тем органам власти, которые ведут приём граждан. Также поставлена задача собрать скрининги у всех работников скорой медицинской помощи по городам и районам полуострова», — отметила Романовская.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, это будут дополнительные исследования, которые не являются обязательными, но необходимы для понимания общей картины заболеваемости в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики с начала пандемии подтверждено 259 положительных тестов на новую инфекцию.

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