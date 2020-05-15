Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки число новых выявленных фактов заражения коронавирусной инфекцией возросло на 66 случаев. На один случай возросло количество летальных исходов. Об этом 15 мая сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусной инфекцией заразились 1841 человек, семь заболевших скончались, в том числе одна смерть установлена за последние сутки.

В регионе за всё время 593 пациента выздоровели, в том числе 35 человек — за последние сутки.

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Напомним, в Ленобласти с 12 мая началось постепенное снятие ограничительных мер в тех районах, где сложилась относительно спокойная ситуация и не наблюдается значительного прироста заразившихся.

С 14 мая отменен карантин в двух населенных пунктах Пикалево и Первомайское. За период карантина темпы прироста заболеваемости в поселке Первомайское и в городе Пикалево снизились на 20,0% и 81,3%, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологической ситуации: здесь регистрировались единичные случаи заболевания.

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За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 4696 человек. Также за сутки зафиксировано 113 летальных случаев.

Всего в стране выявлен 262 843 заболевший в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 2418 человек.

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