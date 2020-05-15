Тверь, , 11:09 — REGNUM 447 человек с выявленными ранее положительными тестами на коронавирус вылечились в Тверской области по данным на 15 мая, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства. За последние сутки выздоровели семь человек.

За минувшие сутки в регионе было подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом. Все люди с положительными тестами на коронавирус изолированы и получают лечение. У значительной части пациентов заболевание никак не проявляется.

Всего в регионе подтверждено 1006 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 549 человек изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Десять пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.

Всего в регионе на данный момент на коронавирус в регионе обследовано 42 тыс. 736 человек, за последние сутки — 1 тыс. 795.