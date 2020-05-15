Рязань, 15 мая 2020, 11:11 — REGNUM За прошедшие сутки ещё 95 носителей коронавируса выявлены в Рязанской области. Ждёт подтверждения 91 положительный тест, сообщили 15 мая в региональной оперативной группе.
Всего в Рязанской области выявлено 2123 случая заражения коронавирусом. Количество детей с подтверждённым диагнозом возросло до 221 человека. Среди взрослого населения наибольшее количество заразившихся отмечено в возрастной группе от 46 до 64 лет — 793 человека.
Вместе с условно подтверждёнными случаями под наблюдением врачей находятся 2214 рязанцев.