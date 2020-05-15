Анадырь, , 11:11 — REGNUM За минувшие сутки на Чукотке выявлено шесть новых носителей коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Читайте также: Абрамович передал Чукотке тысячи масок, костюмов и тестов на коронавирус

На 15 мая в округе официально подтверждено 42 случая заражения коронавирусом, излечились 16 пациентов, летальных исходов нет.

Отметим, Чукотка долго держалась и была одним из нескольких регионов, где не выявлялось случаев заражения SARS-CoV-2.

До 15 мая в округе регистрировалось от нуля до трёх носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая губернатор Роман Копин сообщил, что больницы Чукотки получили от компаний несколько тысяч защитных средств, медоборудование, лекарства. В числе многочисленных спонсоров — бывший губернатор округа Роман Абрамович.