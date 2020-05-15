Кострома, , 11:08 — REGNUM В Костромской области за сутки количество выздоровевших от коронавируса увеличилось на 26 человек. Об этом 15 апреля сообщает оперативный штаб. За весь период распространения заболевания врачи вылечили 171 инфицированного.

Фото пресс-службы губернатора Костромской области

В регионе наличие инфекции подтвердили у 19 протестированных горожан, общее число заражённых достигло 452.

Согласно данным оперативного штаба, от нового коронавируса в регионе лечатся 274 человека. Амбулаторно лечатся 226 человек, в стационарах со среднетяжёлым или тяжёлым состоянием находятся 48 человек, 3 пациента подключены к аппарату ИВЛ. Зафиксировано 7 летальных исходов.