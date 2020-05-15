Любляна, , 11:06 — REGNUM Решение о прекращении на территории страны пандемии нового коронавируса, по результатам снижения показателей распространения инфекции, приняло во время телефонного заседания правительство Словении. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба правительства страны.

«Правительство на дистанционном заседании в четверг решением о прекращении эпидемии инфекционной болезни SARS-CoV-2 (COVID-19) прекратила эпидемию, которая была провозглашена 12 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что словенский Национальный институт общественного здоровья определил, что данные свидетельствуют о снижении распространения новой инфекции среди населения страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие стуки в Словении был выявлен один зараженный новым коронавирусом и общее число инфицированных в стране стало 1 465 человек при 103 летальных случаях.