Ульяновск, , 11:04 — REGNUM В Ульяновской области проведённые тесты на коронавирус показали положительный результат ещё у 69 жителей. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 15 мая (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлен 1081 заражённый, в том числе за последние сутки — 69.

При этом продолжает расти количество выздоровевших. Всего COVID-19 переболели 246 человек, из них за последние сутки выздоровление зафиксировано у 24 пациентов.

Число скончавшихся от COVID-19 не изменилось: по данным на 15 мая, умерли пять пациентов. Все скончавшиеся — пожилые граждане, у которых были сопутствующие тяжёлые заболевания.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечал, что большинство заболевших выявляется «в ходе превентивного тестирования, что позволяет нам более качественно проводить лечение и прерывать цепочки заболевания». Так, 14 мая проведено более 1,6 тыс. исследований. Было отмечено, что в настоящее время у 11 пациентов болезнь протекает в тяжёлой форме.

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