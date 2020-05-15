Нур-Султан, , 11:03 — REGNUM Концентрация фенола в воздухе Алма-Аты снизилась в 60 раз во время карантина. Об этом 15 мая заявил заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов на брифинге.

По его словам, резкое снижение концентрации фенола говорит о сокращении выбросов от автотранспорта. Однако в районе ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 сохраняется превышение концентрации взвешенных частиц.

Снижение загрязняющих веществ от автотранспорта также наблюдается в Нур-Султане. Вместе с тем в столице сохраняются выбросы от ТЭЦ и предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, после введения карантина в Нур-Слутане и Алма-Ате резко сократился транспортный поток. В результате уменьшилось количество ДТП и сократились выбросы от автотранспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: На химзаводе в Казахстане произошел выброс сернистого газа