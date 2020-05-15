Москва, , 11:01 — REGNUM Дата публикации статьи президента РФ Владимира Путина о Второй Мировой войне будет зависеть от сроков празднования Победы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время еще есть», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2020 года Дмитрий Песков заявил о подготовке Владимиром Путиным статьи о Второй Мировой войне, в которой изложит своё видение событий тех лет.