Петрозаводск, , 11:05 — REGNUM В Республике Карелии уже несколько дней подряд за сутки выявляется не больше восьми новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, благодаря чему увеличилось число «чистых» районов до 11. Об этом 15 мая на своей странице в одной из социальных сетей заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

С начала пандемии в регионе выявлено 202 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Это на восемь человек больше, чем сутками ранее. Среди новых инфицированных — один житель Сортавалы, остальные — жители Петрозаводска, в том числе один ребенок. Кроме того, за прошедшие сутки 13 человек выздоровели, среди них четыре из Сегежи и девять петрозаводчан. Всего в регионе 72 человека выписаны на домашнее лечение.

«В их числе и 87-летняя жительница Сегежи. Пожилая женщина была доставлена в монопрофильный центр в тяжелом состоянии. На прошлой неделе ее выписали. Искренне рад, что ей удалось победить болезнь. В этом, безусловно, и большая заслуга наших врачей!» — отметил Парфенчиков.

Всего в регионе проведено 24 810 исследований на коронавирус, 6019 человек находятся на самокарантине, 25 человек остаются в местах обсервации.

Региональные власти отмечают увеличение числа «чистых» территорий в Карелии до 11-ти. Это Муезерский, Калевальский, Суоярвский, Беломорский, Пудожский, Лоухский, Медвежьегорский районы, а также Костомукшский городской округ, поселки Пай и Ладва-Ветка Прионежского района.

«В Кеми, где был зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции, нам удалось купировать очаг ее распространения, и Кемский район теперь полностью входит в число «чистых», — пояснил Парфенчиков.

Теперь на этих территориях действуют менее жесткие ограничения, разрешена работа объектов розничной торговли, а также парикмахерских и салонов красоты, бань и саун, организаций, оказывающих услуги дополнительного образования, но только при соблюдении всех мер безопасности.

Кроме того, глава республики прописал условия предоставления услуг жителям организациями и индивидуальными предпринимателям на всей территории региона. Отныне они должны обеспечить вход посетителей и нахождение их в помещении только в масках, при этом одномоментно в помещении может находиться один клиент на 20 кв. метров площади. Ожидать своей очереди посетители могут только на улице с соблюдением дистанции друг от друга в 4 метра.

«При входе необходимо определить место обработки рук антисептиками», — уточнил глава республики.

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