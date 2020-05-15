Тамбов, , 10:59 — REGNUM Общее количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Тамбовской области за прошедшие сутки выросло на 83 и теперь составляет 1 737 человек. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Восемьдесят три новых случая сегодня. Из них: 31 мужчина, 45 женщин, 7 детей (мальчики 4, 7, 7, 9, 13 лет, девочки 7, 9 лет)», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что общее число инфицированных на территории области стало 1 737 человек.

Кроме этого, уточняется, что число летальных исходов в регионе составляет 4 человека при 474 выздоровевших пациентах.

При этом отмечается, что в настоящее время на госпитализации в области находится 382 человек, у 285 из которых подтвержден диагноз COVID-2019 и у 209 госпитализированных диагностирована пневмония.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что исследования выявили в Москве 135464 носителя коронавируса.