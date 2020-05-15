Амстердам, , 10:56 — REGNUM По разным оценкам около 50 тыс. детей в Нидерландах не пришли в школы после возобновления регулярного обучения в начальных школах с 11 мая. Около 90% школ сообщают, что не все дети вернулись в классы. Связь с коронавирусом не во всех случаях представляется очевидной.

Данные цифры — результат опроса среди 1.100 директоров школ в начальном и специальном образовании.

В большинстве случаев количество отсутствующих детей составляет 1−2% от общего числа. Однако 8% школ сообщило, что в них отсутствует более 10% детей. Более половины школ также сообщает об учителях, не вышедших на работу. В среднем речь идёт о 2% от общего учительского состава.