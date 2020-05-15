Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM За сутки положительный результат теста на коронавирус получили ещё 89 жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 мая.

34,7% новых случаев заражения приходятся на возрастную категорию от 18 до 45 лет, 38,9% случаев — на возрастную категорию от 46 до 65 лет, 11,6% — от 66 до 79 лет, 3,2% — старше 80 лет, 11,6% — дети.

Медицинскую помощь новые носители SARS-CoV-2 получают в стационарах или амбулаторно. В настоящее время в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 19 человек.

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