Красноярск, , 10:56 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в региональном оперштабе.

Таким образом, за весь период в Красноярском крае коронавирус выявлен у 1590 человек. 500 человек вылечились (плюс 42 за сутки), 16 пациентов с коронавирусом скончались (плюс один за сутки).

За весь период в регионе проведено 120 828 тестов на коронавирус (+5240 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом подтверждены в 43 муниципальных образованиях Красноярского края.

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