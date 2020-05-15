Джакарта, 15 мая 2020, 10:55 — REGNUM В общей сложности 6 836 семей в Джакарте ожидают распределения социальной помощи от государства, сообщает Antara.
Распределение помощи будет осуществляться через почтовую службу PT Pos Indonesia, чтобы избежать скопления людей и поддерживать физической дистанцирование.
Напомним, правительство провинции Джакарты приняло решение о введении крупномасштабных социальных ограничений с 10 апреля по 22 мая 2020 года, в целях предотвращения распространения вспышки COVID-19.
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