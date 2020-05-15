Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM В Госдуме назвали стандартной аппаратной практикой письмо главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских.

«Сегодня появилось письмо главы нашего свердловского Роспотребнадзора на имя губернатора с предложением отменить указ о выходе с 19 мая из режима самоизоляции в связи с сохраняющейся угрозой коронавируса. Включать сейчас «заднюю» будет большой глупостью, но, на случай проверки, кое-кто себя прикрыл. Стандартная аппаратная практика», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в документе на имя главы региона Евгения Куйвашева говорится, что в регионе не сформировались условия для ослабления ограничений (на местах — 35,3% свободного фонда коек при допустимом не менее 50%, а также высокий коэффициент распространения COVID-19). Кроме того, люди с выявленной инфекцией не могут находиться дома, полагает врач.

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