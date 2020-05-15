Тула, , 10:52 — REGNUM Две пациентки с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, об этом 15 мая сообщил региональный оперштаб.

«В тульской больнице скончались 46-летняя жительница Дубенского района и 89-летняя жительница Щекина. У обеих пациенток был лабораторно подтвержден COVID-19. Женщины поступили в стационар в тяжелом состоянии. У первой в анамнезе — онкологическое заболевание, у второй — патология сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении оперштаба.

В обоих случаях причиной смерти стала двусторонняя полисегментарная пневмония.

Таким образом, всего в Тульской области скончались 18 пациентов. 556 человек выздоровели. Общее число подтверждённых положительных тестов на коронавирус в регионе за сутки выросло на 105 и достигло 2 тыс. 263.

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