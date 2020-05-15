Симферополь, 15 мая 2020, 10:54 — REGNUM Пожилой житель Алушты с коронавирусом скончался в больнице. Об этом 15 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки у 14 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 259 положительных тестов на новую инфекцию. Скончалось пять человек.
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