Махачкала, , 10:54 — REGNUM Количество выздоровевших после заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по состоянию на 10:35 15 мая достигло 1490 человек. За минувшие сутки в республике вылечились 172 пациента, сообщил федеральный оперативный штаб.

В Дагестане к настоящему зарегистрировано 3192 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 97 из них выявлено за последние 24 часа. Таким образом, в республике выздоровели около 47% пациентов с подтвержденным диагнозом.

За минувшие сутки в Дагестане также зафиксирован еще один, 27-й по счету, случай смерти пациента с COVID-19. По числу летальных исходов республика занимает шестое место среди субъектов РФ и второе место среди регионов Северного Кавказа.

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