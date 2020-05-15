Москва, , 11:02 — REGNUM Более 10,5 тыс. положительных тестов на коронавирус нового типа выявлено за сутки 14 мая в 85 регионах России. Об этом информирует 15 мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Новых случаев — 10 598, при этом у 4504 человек (42,5%) не было клинических проявлений болезни. Больше всего новых положительных тестов в Москве — 4748.

В Московской области выявлено 945 положительных тестов, в Санкт-Петербурге — 941, в Нижегородской области — 307, в Ямало-Ненецком АО — 315.

Вторую пятёрку регионов по количеству новых случаев составили пять областей: Саратовская — 113, Тульская — 105, Свердловская — 104, Ивановская — 101 и Челябинская — 100.