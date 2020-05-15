Тула, , 10:47 — REGNUM Сразу 105 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, сообщили 15 мая в региональном оперштабе.

Коронавирус выявили у жителей Тулы, Донского, а также Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Кимовского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. 74 человека за сутки выписаны с выздоровлением.

Всего в Тульской области подтверждено 2 тыс. 263 случая заражения коронавирусом — с 19 марта. По данным на 15 мая 556 человека выздоровели. 18 пациентов скончались.

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