Красногорск, , 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в Московской области выздоровел 481 пациент, заразившийся ранее коронавирусом. Об этом 15 мая сообщили в подмосковном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общее число выздоровевших пациентов в Подмосковье достигло 2468. Медики выявили в области 25 525 случаев заражения коронавирусом, скончались 253 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 мая в России выявили 262 843 случая заражения коронавирусом, в том числе 10 598 за минувшие сутки. Выздоровели 58 226 человек, 4696 пациентов — за минувшие сутки.

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