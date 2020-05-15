Москва, , 10:44 — REGNUM Лечение в больнице в Коммунарке проходят 288 пациентов. Об этом написал главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По его словам, у 170 подтвержден коронавирус, 24 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В реанимации находятся 52 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выздоровели ещё 1235 человек, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Всего выздоровевших москвиче увеличилось до 24 562.

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