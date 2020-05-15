Москва, 15 мая 2020, 10:43 — REGNUM За минувшие сутки исследования подтвердили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 мая сообщает московский оперштаб.
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
В Москве за сутки выявлено 4748 носителей коронавируса. В Подмосковье подтверждено 945 случаев заражения, в Петербурге — 541, в Нижегородской области — 307, Ямало-Ненецком АО — 115, Саратовской области — 113, Тульской области — 105, Свердловской области — 104, Ивановской области — 101, Челябинской области — 100.
Всего в РФ выявлено 262 843 носителя коронавируса. Зафиксировано 2418 летальных исходов.