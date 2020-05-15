Москва, , 10:46 — REGNUM Российские медики выявили положительные тесты на новый коронавирус у 10 598 человек в течение суток. Об этом информирует 15 мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Положительные тесты выявлены в 85 регионах, всего они выявлены у 262 843 человек. Среди новых случаев 42,5% — лица без клинических проявлений болезни.

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом увеличилось за сутки на 4696 человек и составило 58 226 человек. Зарегистрировано 113 новых смертельных случаев, всего умерли 2418 человек.