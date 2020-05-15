Москва, , 10:41 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Московского метрополитена с 85-летием со дня основания столичной подземки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Метро — самый удобный и самый любимый жителями и гостями нашей столицы общественный транспорт. В его истории немало ярких, незабываемых страниц, достойных примеров самоотверженности и мужества, проявленных строителями-первопроходцами и работниками метрополитена в годы Великой Отечественной войны. И конечно, московское метро знаменито на весь мир самобытной, неповторимой красотой своих станций, многие из которых по праву считаются настоящими памятниками архитектуры и искусства», — говорится в сообщении.

Он отметил динамику развития подземки в столице, а также масштабы строительства новых линий и станций.

Путин также особо отметил «доброжелательность и искреннее внимание к пассажирам» со стороны сотрудников метрополитена, что, по его словам, особо важно в условиях пандемии коронавируса.