Ростов-на-Дону, , 10:41 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) специалисты встретили 100 пассажиров вывозного рейса из Гоа — жителей нескольких российских регионов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 15 мая.

Из прибывших — 14 жителей Ростовской области, два жителя Северной Осетии, 27 туристов из Крыма, 12 — из Ставропольского края, 36 — из Краснодарского края, девять — из Волгограда. Все прибывшие отправлены по месту проживания на двухнедельную самоизоляцию.

ИА REGNUM напоминает, что всего на рейс зарегистрировались более 400 человек. Сделав остановку в ростовском «Платове», рейс из Гоа продолжил путь в Москву.

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