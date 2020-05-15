Самара, , 10:48 — REGNUM Около 600 граждан Узбекистана, желающих вернуться на родину, прибыли в Большечерниговский район Самарской области, ожидая разрешения пересечь границу. Об этом 14 мая сообщает 63.ru.

По информации журналистов, в этот район прибыли 598 граждан Узбекистана на 98 автотранспортных средствах. Среди них находятся девять детей. Иностранцы решили вернуться на родину до тех пор, пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка, поскольку сейчас они оказались без работы.

Отмечается, что для того, чтобы вернуться на родину, им необходимо проехать по территории Оренбургской области и территории Казахстана. Но чиновники из Оренбургской области запретили пропускать иностранных граждан из-за пандемии коронавируса.

По словам источника, люди уже двое суток находятся на границе Самарской области. Администрация Большечерниговского района и представители узбекской диаспоры доставляют им еду и питье. Решение этого вопроса стоит на контроле глав Самарской и Оренбургской областей. По предварительным сведениям, решать этот вопрос будут МИДы РФ и Узбекистана. Поэтому сейчас планируется оборудовать палаточный лагерь на 500 мест.

Журналисты также получили комментарий администрации Большечерниговского района. По словам чиновников, граждане Узбекистана начали прибывать в село Большая Черниговка из разных субъектов РФ с 11 мая текущего года, чтобы вернуться на родину. А поскольку граница этого государства сейчас закрыта, то люди оказались в безвыходной ситуации.

С этого дня сотрудники правоохранительных органов круглые сутки дежурят рядом с территорией, где разместились иностранцы.

Сейчас люди обеспечены едой и водой. А для недопущения распространения коронавируса провели мероприятия по исключению контактов с местными жителями.

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