Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM В Петербурге количество вновь выявленных носителей коронавируса за последние сутки перевалило за психологическую отметку в полтысячи человек.

За последние 24 часа, сообщает 15 мая федеральный оперативный штаб, в городе зафиксировали еще 541 случай заражения. Это рекордный суточный показатель для региона.

Таким образом за все время пандемии в Петербурге выявили 9 тыс. 486 случаев.

По России за последние сутки обнаружили 10 тыс. 598 новых носителей, общее число случаев заражения достигло 262 тыс. 843 случаев.

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