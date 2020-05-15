Тверь, , 10:38 — REGNUM Активная стадия строительства новой детской областной клинической больницы в Твери начнётся в ближайшее время. Об этом губернатор Игорь Руденя заявил 14 мая в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь. Единственным исполнителем работ, по поручению президента Владимира Путина, определена дочерняя организация государственной корпорации «Ростех» — компания «РТ-СоцСтрой».

Проект новой детской областной больницы в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

»Всё готово к реализации этого проекта. Из федерального центра есть управляющая компания, которая будет заниматься стройкой. До 1 июня мы уже начнём реализовывать проект по строительству детской областной клинической больницы. Деньги выделены, документы подготовлены, строители, которые будут задействованы в работах, будут согласовываться с региональным Правительством, будем подбирать компании, которые должны состоять из наших тверских специалистов», — цитирует Игоря Руденю пресс-служба облправительства.

В рамках госконтракта подрядчик должен выполнить строительно-монтажные работы, разработать документацию, закупить и провести монтаж инженерного и технологического оборудования. На данный момент завершена подготовка земельного участка к строительству, вынесены инженерные сети, подготовлены договоры технического присоединения объекта к сетям водоотведения, водо-, электро-, тепло‑ и газоснабжения, получено разрешение на строительство.

В Адресной инвестиционной программе Тверской области на строительство больницы в 2020—2022 годах предусмотрено более 5 млрд рублей, в том числе свыше 4,6 млрд рублей из федерального бюджета. Новая больница будет рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений, будет построена газовая котельная, кислородная станция, трансформаторные подстанции, обустроены парковки для автомобилей, боксы для «скорой помощи», вертолётной площадки. Будет построен переход, соединяющий основное здание больницы с перинатальным центром. Таким образом, в регионе создадут высокотехнологичный медицинский кластер.