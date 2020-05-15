Чебоксары, , 10:36 — REGNUM В Чувашии выздоровели ещё более 60 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперативный штаб в социальной сети на странице «Чувашия без паники».

В центре травматологии в Чебоксарах организован стационар для больных COVID-19 Cap.ru

По данным на 15 мая, в Чувашии COVID-19 переболели 405 пациентов. Таким образом, за последние сутки выздоровление зафиксировано у 61 человека с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в республике выявлено 1439 заражённых коронавирусом. Почти треть пациентов — жители Чебоксар, на втором месте по числу выявленных случаев заражения — Ядринский район.

«15 человек находятся на инвазивной вентиляции легких, один человек — на неинвазивной», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Отметим, что для поддержки дыхания пациентов применяется вентиляция легких, которая может проводиться инвазивным и неинвазивным способом. Традиционная инвазивная вентиляция осуществляется с помощью системы, через которую в трахеи вводится пластиковая трубка для подключения шлангов аппарата ИВЛ.

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Напомним, в республике умерли восемь пациентов, заболевших COVID-19. У всех были сопутствующие тяжёлые заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах перепрофилировали под стационар для приёма пациентов с коронавирусом. Здесь организовано 90 коек.

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