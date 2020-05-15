Москва, , 10:34 — REGNUM Министерство просвещения РФ объявило о переносе сроков ЕГЭ на более поздний период. Не исключено, что старт экзаменов будет до 19 июня. Вместе с тем отсрочка выглядит оправданной и в то же время — вынужденной. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования Института стратегии развития РАО Илья Лобанов. Он также подчеркнул, что ЕГЭ состоится, кто бы что ни говорил:

«Чтобы было понятно, по предметам, которые были выбраны учащимися как необходимые для поступления на те или иные факультеты в вузах, экзамены не отменят, но чётких сроков сдачи ЕГЭ пока нет. Мы знаем, что Единый государственный экзамен перенесён и это решение принято, но на сегодняшний день пока ещё идут консультации. Сами понимаете, здесь очень много позиций, связанных с нормативным регулированием. Потому что кампания по сдаче ЕГЭ связана с последующим поступлением в вузы. И все межведомственные дела должны быть согласованы.

Поэтому — ЕГЭ будет, его сроки в ближайшие дни будут объявлены. И всё, дальше будем ожидать времени, когда всё это состоится в несколько усеченном формате. Давайте дождёмся постановления, в котором все это будет чётко прописано. Напомню, что подготовка к ЕГЭ не в последние два месяца 11-го класса происходит, она должна быть системной. И те, кто системно занимался, кто имел программу подготовки к экзаменам (а мотивированные ребята, безусловно, этим занимались), безусловно, ждут экзаменов.

Таким скажу лишь одно: нужно немножко подождать — что поделаешь, все мы находимся в новых условиях. Мне, может быть, тоже на работу очень хочется выйти, но дистанционно пока работаю. Знаете, здесь нужно быть спокойными и твёрдыми. Потому что в наше время развития социальных сетей такая волна поднимается — совершенно порой не нужная — и фейковые новости, которые потом приходится каким-то образом дезавуировать. Поэтому ждём официальных решений и продолжаем готовиться к ЕГЭ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса в России были объявлены нерабочими весь апрель и первая неделя мая 2020 г. Студенты и учащиеся переведены на дистанционное обучение.

Ранее о том, что сдача Единого государственного экзамена в России может начаться 19 июня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в российском правительстве.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ сообщили о старте ЕГЭ в России 19 июня